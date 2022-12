Renuncia Jaime Rubiano a la dirección del Hospital Universitario del Valle

Foto: Archivo Colprensa

En horas de la mañana de este jueves 15 de octubre, Jaime Rubiano renunció de manera pública a la dirección del Hospital Universitario del Valle, HUV, tras haberse levantado la suspensión en el cargo, ordenada por la Contraloría del Valle a mediados de agosto.

La renuncia de Rubiano se origina tras la presión por parte de trabajadores del centro asistencial y autoridades territoriales quienes estaban exigiendo su salida del cargo.

"Hubo muchas presiones por parte del sindicato del hospital, del Gobernador y del Secretario de Salud por más que no tengan razones", afirmó el médico, al anotar que su retiro no se debe a irregularidades en su gestión como lo evidenció la Contraloría.

"Yo no voy a ponerme a discutir con personas que en la práctica tienen mucho poder, mediático, político, entre otros. Yo no tengo eso, soy una persona sola no recibo ayuda ni apoyo de nadie", aseguró Rubiano.

Frente a su mala relación con Ubeimar Delgado, gobernador del Valle del Cauca, el exdirector del HUV, aseguró que influyó en el cumplimiento del cargo.

"Mi relación con el Gobernador no fue buena y todo el mundo la conoce, esa fue una de las dificultades. Cuando uno tiene buenas relaciones con el Gobernador y el Secretario, la administración se hace más fácil. Yo tenía que cumplir mi cargo pero con estas dificultades fue difícil", indicó el médico.

El médico Rubiano dejó el cargo días después que estudiantes y trabajadores del hospital realizaran protestas en rechazo a su reintegro a la dirección por las calles de Cali.

El ahora exdirector, dijo estar satisfecho y orgulloso con su gestión en el HUV. "Nadie se acuerda que estuve durante tres años con el hospital abierto y funcionando, por ese tiempo los pacientes recibieron los mejores cuidados. Las alianzas le dieron una caracterización de nivel 3 y 4, antes no teníamos como atender a un paciente con un infarto, con una resonancia nuclear magnética, no teníamos medicamentos porque de 100 pacientes habían 25 que no recibían medicamentos. Todo eso no lo dicen, sólo recuerdan los últimos dos meses de crisis", concluyó.

A través de Twitter, el gobernador del Valle del Cauca, Ubeimar Delgado, se pronunció respecto a la decisión de Rubiano.



Agradecemos el paso al costado que ha tomado el Dr Jaime Rubiano ya que su renuncia a la dirección puede facilitar solución a la crisis HUV — Ubeimar Delgado (@UbeimarDelgadoB) October 15, 2015