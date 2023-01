Reporte de Medicina Legal que evidenciaría que muerte de hombre en estación de Policía fue homicidio

Se trata de un campesino el cual habría sido detenido en una riña y, supuestamente, se suicidó en el calabozo. Ocho uniformados son investigados por este hecho.

Siete de los Policías fueron capturados y uno más se presentó voluntariamente a la audiencia, adelantada el martes 11 de junio en Ansermanuevo, por la extraña muerte de Ricardo Mazo Giraldo, de 45 años y padre de dos hijos mayores de edad.

Los policiales comparecen ante la justicia ordinaria de este municipio del Valle del Cauca, señalados por el homicidio del Mazo Giraldo, caso que habrían hecho pasar como suicidio.

Lo que se sabe es que esta persona fue llevada a la estación de Policía, aparentemente, porque habría participado en una riña. Sin embargo, de allí nunca salió. La tesis de la Fiscalía es que los uniformados lo asesinaron y habrían alterado las minutas y los libros que llevaban en la estación.

Además, según el ente investigador, los efectivos avisaron de la muerte dos horas después que se produjera.

El organismo acusador pidió que los hoy capturados sean acusados de homicidio agravado, ocultamiento, modificación de la escena del crimen e incluso cambio de la orientación del cuerpo del campesino.

En contexto:

Capturan a policías señalados de haber hecho pasar asesinato de un campesino como supuesto suicidio Según el escrito de acusación de la Fiscalía, aunque el reporte de los uniformados dice que el Mazo Giraldo se suicidó, la inspección de Medicina Legal arrojó lo siguiente: fue desvestido, fue atado a la celda con su propia camisa, tenía golpes en la cara causados con objetos contundentes antes de morir, la causa de la muerte fue ahorcamiento, el hombre vestido después de su muerte.

Los abogados defensores rechazaron las acusaciones y manifestaron que se trataría de un falso positivo de la Fiscalía con el fin de recuperar su imagen, que, aseguró uno de los juristas, actualmente está bastante deteriorada.

"Esos son unas presunciones y todavía no están probado dentro del proceso que eso haya ocurrido así, por lo tanto, no es la Fiscalía, ni mucho menos la justicia ordinaria la competente para conocer del presente caso", expresó Sandra Lorena Montes, abogada de policía capturado.

Entre los implicados, que no aceptaron cargos, hay tres suboficiales y cuatro patrulleros, para quienes se pidió sean enviados a la cárcel, y un auxiliar, que sería cobijado con el beneficio de prisión domiciliaria.

Este miércoles se espera conocer la decisión de jueza del caso sobre qué pasará con los implicados mientras continúa el proceso.