Rescatan 36 perros y gatos que se encontraban hacinados en clínica veterinaria ilegal

Las autoridades indicaron que, presuntamente, los animales estaban siendo víctima de maltrato. Además, algunos de ellos presentaban desnutrición.

El operativo tuvo lugar en una clínica veterinaria ilegal ubicada en el barrio Asturias del nororiente de Cali. Ante reiterados llamados de la comunidad, la Policía Ambiental y el Centro de Zoonosis acudieron al establecimiento para verificar sus condiciones de funcionamiento.

“Una vez recibida la queja de una ciudadana que fue a solicitar los servicios de esta clínica y vio que trabajaba en una forma irregular, nos trasladamos hasta el sitio y fue así como nos dimos cuenta que tenían una cantidad de animales en hacinamiento y un desaseo total”, explicó el subcomisario Eliécer Zorrilla, jefe del grupo de Protección Ambiental y Ecológica de Policía de Cali.

El uniformado dijo que a algunos de los perros y gatos hallados en el lugar se encontraban dentro jaulas para transporte de aves. Asimismo, indicó que al pedir los documentos de la veterinaria a la propietaria esta no los tenía y funcionaba en una forma, al parecer, clandestina.

En total fueron incautados 21 caninos y 15 felinos, rescatados y puestos a salvo por parte de las autoridades. “Dentro de un guacal había dos caninos hacinados, unas crías con sus respectivas mamás, en una forma muy inadecuada. También había algunos comederos sin la respectiva alimentación o bebida”, añadió Zorrilla.



Desmantelada casa ilegal que había sido acondicionada como clínica para la recuperación de animales. En el barrio Asturias de #CaliCo y con El Grupo Ambiental, @ProteccionPonal, @SaludCali, rescataron 36 animales domésticos que al parecer, eran víctimas de maltrato. pic.twitter.com/oCGcA8wosS — BG. Manuel Antonio Vásquez Prada (@PoliciaCali) June 30, 2019

El jefe del grupo Ambiental manifestó que la clínica funcionaba en la misma residencia de la dueña. “El segundo que era una terraza lo tenía tapado con un techo muy paupérrimo y ahí tenían estos animales hacinados”, señaló.

Asimismo, en el reporte de la Policía se informó que la Secretaría de Salud en un acta de visita de control emitió un concepto desfavorable donde el personal especialista sostuvo que el lugar “no cuenta con protocolos de biodiversidad, contingencia ni con las condiciones de habitabilidad”.

Lo anteriormente mencionado, de acuerdo con el informe, acarrea un incumplimiento al Decreto 2257 de 1986 y a la Ley 9 de 1979, por lo que las autoridades realizaron el cierre definitivo de la actividad económica.

“Es de anotar que a esta persona hace un año ya se le había cancelado su actividad comercial por parte del comandante de Policía Nueva Floresta y por ser reincidente puede inclusive llegar a perder hasta su tarjeta profesional”, añadió el subcomisario.

Zorrilla sostuvo que no se trata de un delito, pero sí de una contravención. “Este caso queda a disposición del inspector de Policía que va a determinar la sanción que le va a imponer a la ciudadana y el destino final de los ejemplares, que en estos momentos se encuentran bajo custodia de unas entidades protectoras de animales”, dijo.

El policial también expresó que a la propietaria de la clínica, una veterinaria titulada, se le podría imponer una multa de entre cinco a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Zorrilla también aseguró que los caninos y felinos hallados en el establecimiento no presentaban laceraciones o golpes, pero “sí algunos en estado de desnutrición y enfermos. Eso es lo que da tristeza, ver que se encontraban con una funcionaria que sabe de su tarea, que es idónea para lo mismo, pero a la que esa actividad se le salió de las manos, porque no daba abasto”, puntualizó.

El uniformado también señaló que, al parecer, algunas de las crías de estos animales eran utilizadas por vendedores ambulantes en las vías públicas de la capital del Valle del Cauca.