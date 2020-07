Rescatan a bebé recién nacida que fue raptada de hospital y capturan a la presunta responsable

En video quedó registrado el momento en que agentes del Gaula de la Policía llegan hasta una vivienda en el barrio La Primavera, del puerto de Buenaventura, para rescatar a una bebé recién nacida que fue raptada el pasado miércoles 29 de julio de 2020 y capturar a la persona que se le habría llevado del hospital.

“Según el relato de la persona capturada, fingió un embarazo y quería hacerla pasar como su hija a su compañero sentimental. La niña se encuentra en buen estado de salud y está siendo atendida en un centro asistencial”, dijo el coronel Javier Navarro, comandante de la Policía del Valle del Cauca.

Los familiares de la menor agradecieron a las autoridades por su rápida reacción y el pronto rescate.

“Les quiero decir que muchísimas gracias porque ellos me ayudaron a recatar la niña y, si no fuera por ellos, la niña no la tenía en mis brazos de nuevo”, dijo la abuela de la pequeña.

La bebé fue llevada hasta el Hospital Luis Ablanque de la Plata, donde la menor nació y de donde fue raptada, para valorar su estado de salud.

“Se encuentra en buenas condiciones generales aparentemente, no se observan signos de maltrato ni tampoco significativos que evidencien algo que haya sucedido con la menor”, afirmó Magno Guerrero, médico pediatra.

Según el gerente del Hospital Luis Ablanque de la Plata, Julio Gómez, la investigación interna por este hecho ya está en curso buscando que hechos como este no se presenten más en el hospital.

“Se inició con control disciplinario y control interno ese proceso y cuando este el resultado se van a tomar todas las medidas pertinentes", aseguró el gerente del centro asistencial.

Fueron menos de 24 horas los que le tomó al Gaula de la Policía de Buenaventura para rescatar a la pequeña y capturar a la persona señalada como responsable del rapto.