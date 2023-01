Rescatan a comerciante que había sido secuestrado y permanecía en vivienda bajo fuerte cerradura

Las autoridades indicaron que el operativo se logró gracias a información aportada por ciudadanía y a la oportuna reacción de la Policía del cuadrante.

El rescate ocurrió en el barrio Siloé, zona ladera de la comuna 20, en oeste de Cali. De acuerdo con el reporte, una patrulla acudió a la zona tras llamado de la comunidad, donde alertaba la presencia de hombres extraños en una vivienda del sector.

"Ubicamos una residencia que tenía tres cerraduras y varios candados. La información es que en ese sitio se encontraba una persona secuestrada. La Policía rompe las cerraduras, ingresa a este inmueble y encuentra en una habitación a un ciudadano atado de pies y manos en el piso", explicó el coronel Miguel Ángel Botía, subcomandante de la Metropolitana.

El oficial indicó que el hombre expresó que había sido engañado por dos personas que lo subieron hasta esta zona de la ciudad y, posteriormente, lo secuestraron. Por su liberación, exigían aproximadamente $500 millones.

"El señor manifiesta que es de El Bordo, Cauca, y que se desempeñaba como comerciante de jeans y, posiblemente, por esta labor estaría siendo objeto de exigencias económicas", añadió Botía.







Video: cortesía Policía Metropolitana de Cali

De acuerdo con reporte de la Policía, este ciudadano había sido raptado desde el pasado 29 de junio. El subcomandante, además, señaló que los responsables del plagio escaparon por la parte trasera de la residencia, tras notar la presencia de los uniformados.

El inmueble "tenía candados gruesos, tres puertas con cerraduras, lo que impidió el ingreso rápidamente de nuestras patrullas, que tuvieron que utilizar elementos para abrir las cerraduras y, de esta manera, los delincuentes aprovecharon para huir", puntualizó el oficial.

Entre tanto, el comerciante rescatado, de 28 años de edad, agradeció la acción policial y afirmó que el mejor regalo que recibe es el poder estar nuevamente junto a su hijo, su madre y todos sus seres queridos.

"Me llevaron de las canchas Panamericanas, estuve retenido ocho días, en condiciones que no podría expresar, porque son degradables, muy malas y no quiero ni recordar esos momentos en mi vida. Quiero sacar esas cosas feas de mi mente, estar de nuevo en casa, estar tranquilo", dijo el ciudadano.

Según el reporte de las autoridades, los presuntos secuestradores huyeron por el tejado de la casa donde mantenían retenida a la víctima. Asimismo, informaron que en el inmueble no se hallaron armas de fuego, solo un colchón y la cama donde permanecía el plagiado.