Rescatan a empresario secuestrado horas antes de llegada del presidente Duque a Miranda

La víctima es reconocida por tener varios negocios en el norte del Cauca. La presión de fuerza pública y guardia indígena permitió su rápida liberación.

El rescate se produjo en zona montañosa de Corinto, municipio vecino a Miranda, donde fue perpetrado el secuestro Floriberto Díaz Díaz, horas antes de la llegada del presidente Iván Duque a esta misma localidad, este martes.

"No sé quién fue. Nadie se identificó, únicamente llegaron a la finca, me abordaron en un carro y me llevaron", dijo Díaz Díaz tras recuperar la libertad luego de ser raptado por hombres armados.



Hombres armados secuestraron a empresario en Miranda, Cauca La búsqueda del empresario fue adelantada por aire con aviones y helicópteros de la fuerza pública, y asumida en tierra por la guardia indígena. Ante la presión, los captores habrían dejado al empresario en un sitio desde donde él se pudo trasladar y, posteriormente, reunirse con las autoridades.

"Me complace que en pocas horas esté en libertad don Floriberto Díaz. Fue rescatado en una operación conjunta de nuestras fuerzas militares y de policía. Nosotros no vamos a dejar que el secuestro vuelva a intimidar al pueblo colombiano", aseguró Duque.

El mandatario nacional llegó hasta Miranda para participar de un consejo de seguridad, donde, entre otros temas, se habló del plagio de otros dos empresarios en el departamento, de quienes aún no se tiene conocimiento.



