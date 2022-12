Rescatan a ganadero secuestrado hace dos meses en centro comercial de Cali

Foto: cortesía Tercera Brigada

En una operación de la Tercera Brigada del Ejército Nacional se logró rescatar a un ganadero identificado como Víctor Fabián Henao, quien llevaba 56 días secuestrado en el municipio de Suárez, Cauca.

Producto de informaciones de inteligencia, en coordinación con el CTI, el grupo Gaula Valle y el Batallón de Infantería N. 8 Batalla de Pichincha, llegaron hasta la vereda La Toma, donde se encontraba la víctima.

“Luego de tener conocimiento de este secuestro se inició el proceso investigativo para lograr el rescate a salvo de Víctor Fabián Henao a quien sus captores lo mantenían esposado y en malas condiciones. Mediante engaño, estrategia comúnmente utilizada por los delincuentes, lo ubican en un sitio de Cali y se lo llevan a la región del Cauca”, indicó el coronel Jairo Garzón Rey, comandante de la Tercera Brigada en Cali.

Henao, de 33 años, fue secuestrado en horas de la noche del pasado 26 de julio por varios integrantes de la delincuencia común en el centro comercial Jardín Plaza, ubicado en el sur de Cali, Valle del Cauca.

“Gracias a Dios ya estoy acá y a todos los uniformados que ayudaron en mi liberación. Con armas y esposas me capturaron, me llevaron a una zona selvática y allá nunca volví a saber nada de mi familia y no me mencionaron nada sobre el valor que estaban exigiendo por mi libertad”, contó el ahora liberado.

Los delincuentes exigían por su liberación la suma de $1.700.000.000, a través de llamadas amenazantes realizadas desde el día de su retención.

Las autoridades continuarán las respectivas investigaciones contra la banda delincuencial detrás de este secuestro extorsivo.