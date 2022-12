Rescatan a hombre secuestrado en Cali, cuando trataba de vender su casa

El Gaula de la Policía logró dar con el paradero de Jorge Eliécer Chamorro Arce, de 31 años, estudiante de décimo semestre de Derecho, quien fue secuestrado desde el pasado fin de semana en el barrio El Caney, ubicado en el sur de Cali.

El rescate se logró tras la interceptación de varias llamadas de los secuestradores a los familiares, a quienes les exigían 5 millones de dólares por la liberación.

Según el general Hoover Penilla, comandante de la Policía de Cali, Chamorro había ofrecido en venta una vivienda a través de Facebook. El pasado sábado atendió a unas personas interesadas en realizar la compra del inmueble.

"Chamorro les enseñó la casa en el sector El Caney a estos individuos, quienes en un momento indeterminado lo intimidan con armas de fuego y lo obligan a abordar un vehículo para ser llevado a una zona rural", narró el general Penilla.

Jorge Eliécer Chamorro, ahora liberado, contó que cuando les estaba mostrando el inmueble nunca sospechó. "Supuestamente era un ingeniero que llegaba a ver mi casa para comprarla, luego de habérsela mostrado, me secuestraron", dijo.

Los uniformados ubicaron al estudiante en la vereda Chocosito, municipio de Florida, Valle del Cauca. "El joven se encontraba recluido en una casa en contra de su voluntad. Fueron capturadas dos personas, una de 49 y otra de 50 años, quienes custodiaban el lugar donde permanecía la víctima", agregó el general Penilla.

"El maltrato fue psicológico. Me decían que me iban a matar, a picar en pedazos, que me entregarían a la guerrilla", comentó Chamorro.

Las autoridades manifestaron que continuarán en la búsqueda de cuatro personas más implicadas en este secuestro, las cuales están plenamente identificadas.

Los responsables de este hecho aparentemente hacen parte de un grupo de delincuencia común, según indicaron las autoridades.