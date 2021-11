Rescatan a joven secuestrado en Cali: sus captores lo apuñalaron y le quemaron la frente

El Gaula de la Policía de Cali rescató a un joven que había sido secuestrado y por cuya liberación exigían $8 millones. Los señalados delincuentes fueron capturados cuando supuestamente iban a recibir el pago, pero, en realidad, se trataba de un operativo de las autoridades.

“Se pone un punto de encuentro para la entrega del dinero, en ese instante el personal del Gaula realiza el procedimiento logrando la captura de tres sujetos”, dijo el coronel Édgar Vega, comandante operativo de la policía de Cali.

Al tiempo que detienen a dos presuntos delincuentes , otros miembros de la Policía llegan a un vehículo blanco donde permanecía el joven amarrado y bajo la custodia del tercer señalado secuestrador.

El joven que había sido sacado de su vivienda, mientras le apuntaban con un arma de fuego, relató cómo, durante su retención, fue víctima de varios ataques por parte de sus secuestradores. Debido a esto, fue trasladado a un centro asistencial.

“Ellos me comenzaron a pegar, a golpear hasta me apuñalaron en la pierna y también, con un cuchillo, me quemaron la frente”, aseguró la víctima, de 21 años.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía por los delitos de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas.

Publicidad

“Es importante destacar que dos de estos capturados tienen antecedentes por concierto para delinquir, extorsión, hurto calificado y estafa”, anotó el coronel Vega.

Las autoridades incautaron el carro en el que se transportaban los señalados secuestradores, un revólver, tres proyectiles, un arma traumática y cuatro celulares.