Rescatan a otra víctima de mujer condenada por trata de personas y esta es su dramática historia

La sentenciada, de 62 años y conocida como alias ‘María’, sigue prófuga. Es buscada en diferentes países para que cumpla condena de 30 años y 9 meses de cárcel.

Martha Lucrecia Hoyos LLanos, condenada en octubre pasado por los delitos de trata de personas, tortura y concierto para delinquir, reclutaba mujeres en el centro y norte del Valle del Cauca a quienes ofrecía falsos empleos en Asia, donde eran explotadas sexual o laboralmente.

Una de sus víctimas regresó la semana pasada a Colombia tras ser rescatada por la Cancillería y permanecer cinco meses en poder de alias ‘María’, quien le había ofrecido trabajo en un supuesto restaurante en Filipinas, pero que acabó explotándola laboralmente.

“Cuando llego a Filipinas, el restaurante todavía no existía. Entré a trabajar en la casa de ella, pero, pues aparte de lo de la cocina, me tocaba ejercer labores de hombre en una construcción que ella tenía, supuestamente para sitios de alquiler de apartamentos de ella”, cuenta la víctima.

Engañó con trabajo en hoteles de lujo a mujeres que acabaron como “damas de compañía” de los Yakuza Además de someterla a trabajos distintos al que le habían ofrecido inicialmente, la mujer sostiene que Hoyos Llanos no le pagaba “absolutamente nada” y también la mantenía “totalmente encerrada”.

“Todo tenía que abonarlo a una cuenta que ascendía a doce millones de pesos. No tenía contacto con mucha gente, me decía que no me comunicara con nadie, que no hablara con nadie, siempre tenía que permanecer al lado de ella”, señala la mujer afectada.

La familia de la víctima fue clave para que la Cancillería de Colombia lograra ubicar y rescatar a esta mujer de los abusos de alias ‘María’.

“Mi familia se comunica con la Cancillería de acá de Colombia y gracias a la Embajada de Colombia en Filipinas es posible mi repatriación. Ellos me liberaron”, asegura.

Crudo relato de víctima de alias 'María', señalada de vender mujeres como esclavas sexuales en Asia La víctima les pide a las autoridades que le reciban la denuncia por la situación que vivió, pues aún no la ha podido interponer.

Asimismo, solicita protección tanto para ella como su familia, debido a que los tentáculos de la red de trata de personas que Martha Lucrecia Hoyos Llanos lideraba aún están presentes en el Valle del Cauca.