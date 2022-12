Rescatan cadáver de una mujer tras colapso de puente en Inzá, pero su hijo aún está desaparecido

Más de 100 personas, entre unidades de socorro, Policía, Ejército y la comunidad indígena de Yaquivá, adelantan la búsqueda de Algemiro Morales.

Las labores para encontrar a la persona que aún se encuentra desaparecida tras el colapso de un puente en zona rural de Inzá, oriente del Cauca, se realizan sobre la ribera del río Ullucos.

La angustia de Mariela Morales era evidente, todas las víctimas del desplome de la estructura eran miembros de su familia. El cuerpo sin vida de su mamá fue encontrado a más de dos kilómetros del sitio donde cayó al río luego del accidente.

“La verdad no sé qué decir tengo tanta angustia, desesperación, no esperaba esto, esto es algo horrible, yo no esperaba esto para mi madre. Yo decía: ‘Mi madre tiene que morir de anciana, no así’”, dijo la mujer.

Su hermano Yesid asegura que, como es costumbre, todos sus familiares salieron desde el resguardo a comprar los víveres de la semana, pero se encontraron con la tragedia.

“Iban pasando, se arrancó el cable, se fue el puente abajo y sucedió la tragedia. Estaba una tía, un primo, la mujer de un primo y mi mamá y mi hermano, que fallecieron. El niño si se salvó, está bien”, afirmó el familiar de la víctima.

Tragedia en Cauca por desplome de puente en zona rural del municipio... Tres de los heridos ya fueron dados de alta y otro fue remitido a La Plata, en el departamento del Huila.

“Presentaba un trauma en miembro inferior derecho con lesiones extensas de tejidos blandos y fractura en la tibia”, dijo Héctor Fabio Ararat, médico del Hospital de Inzá.

El alcalde del municipio, Gelmis Chate Rivera, anunció una investigación para establecer las causas de la caída de este puente.

“Enviamos los ingenieros con los planos del puente para hacer un balance, mirar y hacer un informe técnico de qué fue lo que sucedió”, afirmó el mandatario.

Un menor que había sido reportado como desaparecido fue encontrado en sano y salvo en las últimas horas.

Hasta el momento se reporta el fallecimiento de dos personas. Entretanto, la comunidad aseguró que las labores de búsqueda de Algemiro Morales continuarán hasta encontrarlo.