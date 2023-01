“Respete”: Melina Ramírez le cantó la tabla a Mateo Carvajal por este bozo que, según él, tiene ella

La modelo y presentadora caleña no se quedó callada y así evidenció que a ella no le crece ese vello sobre sus labios.

Para nadie es un secreto que la relación de Melina Ramírez con Mateo Carvajal, ganador del Desafío Súper Humanos, es envidiable y llama la atención de miles de usuarios de las redes sociales, donde, por supuesto, la pareja comparte cómo vive su noviazgo y otras experiencias.

Sin embargo, en esta ocasión y en medio de la Semana Santa, la hermosa modelo y presentadora caleña publicó un video en sus historias de Instagram donde ‘le canta la tabla’ a su novio por el bozo que, según él, tiene ella y, además, le demuestra lo contario.

“Acabo de descubrir un filtro que, según Mateo, mi bozo es así. Respete, a mí no me sale”, comenta Melina Ramírez en la grabación que, además, acompaña con emoticones de carcajadas para resaltar el irónico reclamo.



“Respete”: @melinars90 le cantó la tabla a @mateoc17oficial por este bozo que, según él, tiene ella https://t.co/1pGj69WaqP #CaliCo #ValleDelCauca pic.twitter.com/XwVAnGCtvr — Noticias Caracol (@NCValle) 30 de marzo de 2018

De otro lado y a través de otra publicación en su cuenta de Instagram, la vallecaucana aprovechó para desearles un feliz fin de semana a sus seguidores, expresarles que los quiere mucho e, incluso, advertirles, a manera de burla, que “cuidado se quedan pegados”.



Vea también: