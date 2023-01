Respuesta de iglesia a la que pertenecía supuesto pastor que ayudaba a camuflar armas en una Biblia

La congregación religiosa se pronunció tras la captura del sujeto, quien, según la Policía, pasaba desapercibido con la predicación de la palabra.

La iglesia cristiana a la que perteneció un “líder religioso”, conocido como alias ‘Banguero’ y que fue capturado por las autoridades, presuntamente, por ser miembro de una peligrosa banda criminal del oriente de Cali, rompió el silencio.

La comunidad devota emitió un comunicado y dijo que no tiene “nada que ver con el asunto”, justificando que, aunque conoce al sindicado hace más de siete años, desde hace mucho tiempo no sabe nada de él.

“Hace dos años no le hemos vuelto a ver, ni ha tenido presencia como miembro activo de nuestra congregación. No estamos inmersos en ninguna de las acciones de esta persona y dejamos en manos de la justicia colombiana la investigación”, citó.

Así las cosas, mientras las autoridades indicaron que ‘Banguero’ era pastor, la iglesia aclaró que esta persona solo participó en una actividad abierta realizada hace algunos años en sus instalaciones.

Los feligreses hacen referencia a un video que el mismo ‘Banguero’ publicó, en octubre de 2015, en su cuenta de Facebook donde se le ve predicando.

“Estamos escuchando es la voz de Dios, no la voz mía. Créanme que yo siento que el espíritu santo de Dios me guía, amén”, decía el hombre.

De acuerdo con el general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el implicado camuflaba armas al interior de una Biblia y pasaba desapercibido con la predicación de la palabra.

“En algunos momentos recibimos información también que el libro sagrado lo utilizaba para camuflar el arma de fuego con la que cometía algunos de los hechos”, dijo.

Hasta el momento, se conoce que las audiencias contra este hombre, que fue capturado junto a otros diez miembros de la estructura delincuencial ‘La Doble A’, avanzan en el Palacio de Justicia de la capital del Valle del Cauca.

Todos son señalados de, presuntamente, participar o de ser responsables de al menos 12 homicidios cometidos en Cali, así como de estar involucrados en actividades de ‘gota a gota’ y microtráfico en la Comuna 13, oriente de la capital del Valle del Cauca.

