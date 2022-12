Restricción de parrillero hombre en Cali se mantendrá y habrá Plan Semáforos

Foto: archivo Colprensa

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, se echó para atrás frente al anuncio que hizo la semana pasada y que venía realizando desde su campaña electoral sobre suspender el decreto que prohíbe a los motociclistas de la ciudad llevar parrillero hombre.

Se desconoce si la determinación de no levantar la medida se dio por la preocupación de los ciudadanos frente al tema de seguridad o si sus asesores y la Policía le presentaron las cifras de los robos y crímenes donde hay motociclistas involucrados. Lo cierto es que hasta que no se reduzcan los índices de acciones violentas donde participan las motos, la prohibición de parrillero hombre continuará.

“Yo soy partidario de que los motociclistas tengan más movilidad pero mientras tengamos la incertidumbre y la angustia de que la seguridad se va a acabar con el parrillero hombre, esta no vendrá por lo menos hasta que no tengamos cultura ciudadana y tengamos la certeza que el parrillero hombre no va a producir inseguridad”, dijo este jueves el Alcalde de Cali.

Armitage anunció que los controles continuarán por parte de los agentes de tránsito para sancionar a las personas que circulen con parrillero. Además, la Policía redoblará su presencia en los lugares donde se han incrementado las acciones delictivas en la ciudad.

“Se ha diseñado el Plan Semáforos que pretende neutralizar y controlar el hurto a personas a través de la modalidad que se ha venido observando en videos publicados en redes sociales. Además un grupo especializado para lograr la identificación, judicialización y captura de estas organizaciones que se dedican al hurto en esta modalidad delictiva”, indicó el general Nelson Ramírez, comandante de la Policía de Cali.

El Mandatario municipal confía en que la política de cultura ciudadana que se aplicará en la ciudad y tendrá como eje principal la promoción de la no violencia funcione.