Restricciones para combatir el COVID-19 en Cali podrían endurecerse

Carlos Javier Soler, secretario de Seguridad y Justicia de la capital del Valle, aseguró que las restricciones para combatir el COVID -19 en Cali se podrían endurecer si persisten las aglomeraciones y la ciudadanía y los negocios no adquieren conciencia.

“Si en eventos como hoy, con el partido (Argentina vs. Colombia), la gente no sabe que tiene que tener distanciamiento, los negocios no se colocan la mano en el corazón y saben claramente que esto genera riesgo y que no nos estamos cuidando si lo hacemos, las medidas se tendrán que endurecer”, dijo.

Actualmente, las restricciones para combatir el COVID en Cali consisten en pico y cédula para realizar compras y ley seca entre la 1:00 a. m. y 5:00 a. m. Estas medidas, por ahora, van hasta el 21 de julio.

🚨 En Cali rige la Ley Seca y el Pico y Cédula hasta el 21 de julio de 2021.



La persona que presente el carné de vacunación (dos dosis) contra la covid-19, estará exento del Pico y Cédula.



Sin embargo, si la ciudadanía no acata las restricciones frente al COVID-19 en Cali, podría presentarse una “mayor capacidad de cierre y restricción de los horarios”.

“Lo que pueda pasar es que se tenga que aplicar mayor coerción y mayor cierre, lo que nos dañaría la reactivación económica. La gente no puede seguir en la calle pensando que no tiene control”, anotó Soler.

El pasado fin de semana, cuatro eventos con aglomeraciones se presentaron en Cali: concentración masiva de hinchas de América en la autopista suroriental con 23 , un concierto en Puerto Rellena, marcha del orgullo gay y una pintatón.