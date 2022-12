Retraso en obras de alcantarillado afecta a comerciantes del barrio La Rivera en Cali

La comunidad asegura que las labores iniciaron hace más de nueve meses y aún no concluyen. Esto se registra en la calle 62 con carrera 1G, norte de la ciudad.

"Estamos inconformes, porque hemos sufrido, tanto habitantes, como comerciantes, las grandes bajas y perdidas que genera todo esto. Necesitamos una gran solución", expresó José Leonardo Marín, comerciante afectado.

El hombre hace un llamado a los ingenieros encargados de las obras de alcantarillado en este sector del barrio La Rivera, así como a la Administración Municipal para que intervenga.

"Dijeron que iban a entregar esta obra hace más de cuatro meses y después que en septiembre, pero hasta la ahora no nos han querido resolver esto. Dicen que no hay presupuesto”, puntualizó Marín.