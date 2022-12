Revelan dictamen de Medicina Legal sobre muerte de indígena tras choque entre Esmad y comunidad

El informe entrega datos claves para avanzar en la investigación del hecho ocurrido en Puracé, Cauca. Siguen los señalamientos entre nativos y Policía.

Este martes se reveló el dictamen de Medicina Legal, que indica que Efigenia Vásquez Astudillo murió por una herida de arma de fuego de carga múltiple, la cual, según la Policía, no es utilizada por la fuerza pública.

Con dicho concepto y unos videos que habrían sido grabados en el sitio donde se presentó la confrontación, la Policía intenta demostrar que fueron los propios indígenas los responsables de la muerte de la comunicadora indígena.

“Son los mismos indígenas, aquellos que, con el rostro cubierto, utilizando armas de fuego no convencionales, pudieron haber causado la muerte de la periodista. ¿Por qué lo digo?, porque las imágenes así lo evidencian y me refiero a la manipulación de armamento y explosivos”, dijo el general Wílliam Salamanca, comandante de la Regional 4 de la Policía Nacional.

“El Esmad, ellos siempre utilizan armas no convencionales, eso ya lo hemos descubierto, a veces utilizan recalzados. A mí me ha tocado estar en otras movilizaciones y ellos utilizan material recalzado, armas no convencionales y ellos siempre actúan de esa manera”, afirmó Neis Campo, consejero mayor del CRIC.

A pesar de este cruce de señalamientos, será la Fiscalía la que determine de dónde provino el disparo que lamentablemente acabó con la vida de la comunicadora indígena.

