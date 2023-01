Revelan retrato hablado de presunto responsable de voraz incendio en cerro de Cristo Rey en Cali

Autoridades pidieron el apoyo de la ciudadanía para que sí reconocen al señalado les informen de manera inmediata. Estos son los avances de la investigación.

Andrés Villamizar, secretario de Seguridad y Justicia, dio a conocer este viernes el retrato hablado de quien habría provocado voraz incendio en el cerro de Cristo Rey, que acabó con más de 100 hectáreas, en hechos registrados el 31 de agosto pasado.

"Hemos logrado desechar algunas hipótesis que se habían manejado, que ahora creemos estaban destinadas más a desviar la investigación que a colaborar, y con la colaboración de la ciudadanía logramos reconstruir un retrato hablado del principal sospechoso", informó Villamizar.



El alcalde @MauriceArmitage nos dio un plazo de 15 días para mostrar avances en la investigación sobre el incendio de Cristo Rey. Luego de un trabajo conjunto con @FiscaliaCol y @PoliciaCali identificamos un sospechoso. Este es el retrato hablado. pic.twitter.com/kdTnxtdEma — Andrés Villamizar (@villamizar) September 14, 2018



Las hipótesis descartadas, según el funcionario, son las versiones que indicaban que tres personas habían causado la conflagración y huido. "Pero, no hay un testigo que dé información veraz de este tema y más bien nos estamos enfocando en este nuevo sospechoso", sostuvo.

Villamizar también dijo que estos nuevos avances en las indagaciones sobre la emergencia, en la que se perdieron más de 180.000 especies de árboles, se dieron gracias a un trabajo articulado de la Administración Municipal, con apoyo del CTI y de la Sijín.

"No vamos a descansar hasta que no demos con los responsables. Invitamos nuevamente a la ciudadanía para que nos colabore con información pertinente a raíz de este retrato hablado que damos a conocer", puntualizó el secretario.



Pedimos a la ciudadanía si tienen información sobre este caso se comuniquen con @PoliciaCali, @FiscaliaCol o la Secretaría de @SeguridadCali. — Andrés Villamizar (@villamizar) September 14, 2018

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad de Cali, se está trabajando arduamente con peritos del CTI y de Bomberos para dar pronto más resultados sobre este lamentable caso.



