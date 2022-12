Reversazo: por orden de juez, Dimayor permitirá trasmisión de juegos de América y Cali este sábado

El ente rector del Fútbol Profesional Colombiano anunció además que los periodistas deportivos tendrán acceso a los estadios donde se disputarán los partidos.

A través de un comunicado la Dimayor informó que esta decisión se da en cumplimiento a una medida provisional decretada por una autoridad judicial.



Comunicado cumplimiento medida provisional acción de tutela >> https://t.co/sUEwxbdlVM pic.twitter.com/utoGXnr3NO — DIMAYOR (@Dimayor) May 26, 2017



Cabe recordar que, como consecuencia de los desmanes protagonizados por barristas del América y del Deportivo Cali tras el clásico vallecaucano el pasado 24 de mayo, la Dimayor resolvió como una de las sanciones no permitir la transmisión de los partidos que jugarán este sábado ambos equipos por la fecha 20 de la Liga Águila.

[Vea también: Heridos, daños, balacera e invasión de campo: triste balance de un Cali-América que no acabó en paz ]

Según la medida anunciada por el ente deportivo, tampoco se le daría acceso a los periodistas a los estadios donde se disputarán dichos compromisos, el del Cali como local frente a Millonarios, y América como visitante frente a Bucaramanga.

Dimayor impone dura sanción a Cali y América por desmanes de sus... Ante estas restricciones la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos (Acord) Valle, decidió instaurar una acción de tutela ante el Juzgado 32 Penal Municipal de Cali, argumentando violación al derecho al trabajo de los comunicadores que se desempeñan en esta área y al derecho de sus audiencias a la información.

Tras esta acción un juez solicitó una medida provisional que permitirá la transmisión de los encuentros de los dos equipos de la capital del Valle del Cauca, tanto por televisión, como por radio. Asimismo, los medios sí podrán ingresar a los escenarios donde se llevarán a cabo dichos compromisos.

Mano dura: estos son los castigos que aplicarán autoridades tras... "Vamos a poder llevarle la información a nuestros oyentes, cada uno a través de diferentes medios. No habrá censura. Lo que estaba cometiendo la Dimayor era censurar los medios de comunicación de Cali y de Bucaramanga, para que no pudiéramos transmitir. Califico acertada la medida cautelar aplicada por el juez. Esta deja el precedente de que la Dimayor, ni ningún ente privado en Colombia, puede vulnerar los derechos", expresó Ismael Hurtado, periodista deportivo y abogado, quien instauró la acción de tutela.





Advertisement





Foto: archivo Colprensa