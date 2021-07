Revuelo por interrogatorio a Jorge Iván Ospina debido a desmanes en Cali: ¿cometió algún delito?

El llamado a interrogatorio que le hizo la Fiscalía al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina , por los desmanes en la capital del Valle del Cauca durante el paro nacional ha causado todo tipo de debates, tanto jurídicos como políticos.

"Que explique su actuación como servidor público y primera autoridad local de policía, en relación con los desmanes que vivió la ciudad de Cali en el marco de las manifestaciones que se presentaron en la ciudad en los últimos 55 días", dijo la Fiscalía.

La explicación jurídica que da un exfiscal general de la Nación sobre el tema es que se trata de una exploración del ente investigador que no necesariamente tiene que partir de un delito, ya que solo se trata de una averiguación preliminar.

“El interrogatorio es muy frecuente durante la indagación para aclarar hechos. No equivale a una indagatoria, no se le puede hacer al interrogado imputación alguna, tiene derecho a guardar silencio y no lo vincula formalmente a un proceso”, indicó el exfiscal Guillermo Mendoza Diago.

Para otros, al investigar presuntas omisiones del alcalde como primera autoridad de policía se podría, eventualmente, hablar de delitos como prevaricato por omisión.

“No estamos frente a un acto que vincule al procesado, de manera que la hipótesis que puede trabajar la Fiscalía es que, como suprema autoridad de policía en la ciudad de Cali, había omitido actos propios de su función”, afirmó el abogado penalista Francisco Bernate.

Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, señala que este caso en particular sí es de resorte de la Fiscalía, pero no se descarta el ámbito disciplinario.

“Todos sabemos que los alcaldes deben mantener el orden público y de ninguna manera pueden ser negligentes en mantener dicho orden público que permita la convivencia. Nos parece que la Fiscalía está haciendo lo que le corresponde y el señor alcalde tendrá que comparecer y colaborar”, dijo.

Al margen de esto, también está la controversia política por la citación al alcalde Jorge Iván Ospina. Para algunos expertos, esto debe manejarse con total transparencia y sin tintes ideológicos.

“Lo que se tiene que hacer en cualquier diligencia que cualquier colombiano tiene que atender es que haya transparencia y, por medio de los hechos y la indagatoria, se encuentren las razones que avoca la Fiscalía”, indicó el analista político Pedro Viveros.

“Si es importante resaltar que los alcaldes y alcaldesas de Colombia tuvieron que enfrentar hechos sobrevinientes que no se esperaba que fueran a ocurrir. Son experiencias que tiene que acumular la administración pública y que no deberían ser penalizadas”, anotó, entretanto, el analista Aurelio Suárez.

Por su parte, Mauricio Toro, representante a la Cámara del partido Alianza Verde, sostuvo que no se ha visto la misma celeridad en la apertura de investigaciones sobre los desmanes a pesar de que los casos “han estado documentados en videos”.

Finalmente, el alcalde Jorge Iván Ospina ha señalado que ve lógico dicho llamado y pide que se pueda esclarecer quiénes están detrás de estos desmanes.