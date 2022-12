Riesgo por gigantesco hueco en vía Panorama que comunica a Cali con Yumbo

Comunidad dijo que hace tiempo se había denunciado el mal estado de la carretera. Sin embargo, autoridades municipales señalaron que desconocían esta situación.

El gigantesco hueco en la vía Panorama, que conduce de Cali a Yumbo, al parecer, era un accidente anunciado. Según testigos, el pavimento no soportó el peso de los vehículos.

"El hueco cada día iba bajando un poquito más y al final pasó una mula, cuando ya pasó la mula fue que se desmoronó. Yo traté de pasarme con otro pelado para que los carros que vinieran no fueran a caer en ese hueco", expresó el ciudadano Carlos Quiñonez.

Inicialmente el hueco medía 3 metros de profundidad y 2 metros diámetro. Pero, cuando llegaron funcionarios de la Alcaldía de Yumbo a hacer la remoción con la maquinaría encontraron que el terreno estaba totalmente socavado, por lo que tuvieron que terminar de abrirlo y actualmente el hueco mide casi 4 metros de profundidad y entre 6 y 7 metros de largo.

La Secretaría de Infraestructura Municipal ya tiene una hipótesis. "Parece que lo que sucedió es que una acometida de alcantarillado, de muchos años, colapsó y venía socavando y socavando hasta que finalmente el pavimento se rompió", explicó Luz Ángela Otálora, encargada de esta dependencia.

Habitantes del sector señalaron que la Administración Pública hizo caso omiso a los llamados de la comunidad con respecto a los problemas de la vía. Pese a esto, autoridades sostuvieron que este hecho fue un accidente y que no tenían conocimiento del estado de la carretera.

"Si nosotros hubiéramos determinando que el hueco estaba o que esto estaba socavado por debajo, hacía mucho rato habíamos resuelto el problema, pero no se puede determinar, es una cosa que sucede de la noche a la mañana", manifestó Otálora.

Maquinaria adelanta trabajo en el sitio para restablecer el paso. Entre tanto, el Gobierno local espera que en el transcurso de este miércoles lleguen funcionarios de Invías, para que den una solución pronta a este problema, pues, afirmaron, esta es una carretera de orden nacional.