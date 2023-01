Rifirrafe entre ‘el Tino’ y gobernador de Bolívar por video polémico del exjugador sobre la 'Madame'

La controversial grabación en el que se le ve al exfutbolista refiriéndose al sonado tema de la captura de la mujer en Cartagena generó la molestia del funcionario.

Lo que parecía un comentario jocoso, muy al estilo de Faustino Asprilla, terminó en una oleada de críticas en redes sociales por parte de usuarios que rechazaron las palabras que el exfutbolista utilizó en medio de lo que sería una fiesta, al parecer, en las playas de La Heroica.



“En realidad, de corazón, quiero que la suelten, por favor. Estamos huérfanos. Sin la ‘Madame’, 'Cholón' no es nada. Un poco de yates vacíos, no hay rumba. Piensen y verán, piensen un poquito. Las desempleadas de la ‘Madame’, 400 niñas desempleadas. Eso es mucha gallada”, señaló el exfutbolista.

El video, que se conoció hace aproximadamente una semana, no fue bien recibido por Dumek Turbay, gobernador de Bolívar, quien le pidió al exgoleador de la selección Colombia que ofrezca disculpas luego de "sus palabras erradas" sobre "un tema tan aberrante como lo es la explotación sexual de niños y jóvenes".



Al reconocido exfutbolista @TinoasprillaH le pedimos que ofrezca disculpas públicas a los cartageneros luego de sus palabras erradas en redes sociales acerca de un tema tan aberrante como lo es la explotación sexual de niños y jóvenes en Bolívar. #NOALaExplotaciónDeMenores — Dumek Turbay (@dumek_turbay) August 15, 2018

@TinoasprillaH el trabajo de la @FiscaliaCol para desarticular la redes de explotación sexual, proxenetismo y trata de personas en Cartagena merecen nuestro reconocimiento y apoyo, No es un chiste, No es gracioso, esperamos de ti un pronunciamiento rechazando este fenómeno — Dumek Turbay (@dumek_turbay) August 16, 2018

Para que se reinvidique con Cartagena y Bolívar lo invitamos a ayudarnos a liderar una campaña social para proteger a todos nuestros niños y jóvenes. Hay que 'meterles el gol' a esos monstruos que siguen libres en las calles de nuestra capital. #NOALaExplotaciónDeMenores — Dumek Turbay (@dumek_turbay) August 15, 2018

A través de Twitter, el funcionario se refirió al tema señalando que 'el Tino’ se debe reivindicar con los habitantes de este departamento y lo invitó a liderar una campaña social para proteger a los niños y jóvenes.

Desde ese momento se inició el rifirrafe, pues el exjugador tulueño también le respondió mediante esta red social asegurando que él “lo dio todo por defender la bandera de Colombia, no como los políticos que llegan al poder para robarle al pueblo”, declaraciones entregadas por dicha red social.



Señor @dumek_turbay gobernador de Bolívar, cuando se refiera a mi hágalo como a un deportista que lo dio todo por defender con honores la bandera de nuestro país, no como los políticos que llegan al poder para robarle al pueblo, y espero que no se sienta aludido con mi comentario — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) August 16, 2018