Rifirrafe entre Elizabeth Loaiza y Nicolás Arrieta por investigación de la SIC a la top model

Elizabeth Loaiza les salió al paso a señalamientos que se propagaron por redes sociales en los que aseguraban que ella supuestamente vendió pruebas COVID sin registro de Invima o falsas.

Estos comentarios obedecen a una investigación al respecto que la Superintendencia de Industria y Comercio le abrió a la top model, y también empresaria, en mayo de 2020, pero que, según ella, no prosperó.

“La Superintendencia nunca ha dado respuesta acerca de las presuntas pruebas de COVID sin Invima que estaba vendiendo la Loaiza. Entonces, ¿fue un show mediático?, ¿solo fue por molestarme? Porque que yo sepa no hay ni media prueba de que yo haya vendido, comercializado, importado o que haya hecho absolutamente nada con alguna prueba COVID”, dijo Elizabeth.

Por lo tanto, les pidió a los usuarios que “dejen de creer estupideces y pendejadas”, pues, de ser así, “hace rato” la “habrían multado, que es lo que hace la Superintendencia”.

Esta declaración la hizo en un video que publicó en su perfil de Instagram, donde además ofreció una recompensa de $100 millones de pesos a quien le demostrara que había vendido pruebas COVID sin registro de Invima o falsas.

Esta situación generó una discusión entre la top model y el influenciador Nicolás Arrieta, a través de sus historias en Instagram.

“Promocionar algo que no tiene un INVIMA, ¿no es un delito? y ¿qué pasó con este cargo? Hay que averiguar, hay que presionar. Que me den esa plata de una vez, que me la consignen”, aseguró Arrieta.

Y agregó: “Haz el favor y coge esos 100 millones, inviértelos en alguna vaina que te dé plata para que dejes de estar promocionando tanto producto pirata y sin INVIMA, porque uno dice esta gente tan millonaria, tan rica, y se le pasa promocionando pura vaina pirata”.

Y así le respondió Elizabeth Loaiza: “Una formulación de cargos, tú que vienes de familia política, supuestamente o presuntamente, como dices tú, corrupta, debes saber de qué te estoy hablando. Entonces, no trates a la gente como si fuera bruta”.

“Deja de tratar a tus seguidores como pendejos, ahí no hay ninguna prueba, muéstrame dónde está el delito, ¿en una noticia? Muéstrame las pruebas, no noticias falsas”, concluyó la top model.