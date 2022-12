Roban a dueño de parqueadero en estacionamiento de centro comercial de Cali

Un hombre fue víctima de un robo en su vehículo en el parqueadero de un centro comercial en el norte de Cali y, casualmente, es propietario de uno de estos negocios en el centro de la ciudad.

John Javier Franco fue la víctima a la que le extrajeron de su automóvil una serie de elementos avaluados en varios millones de pesos y asegura que el centro comercial nunca le respondió.

“Se robaron el maletín donde estaba mi chequera, mis cosas. La falla fue que yo salí del centro comercial, a cinco cuadras caí en cuenta que me faltaba eso, me devolví, entonces ellos se pegaron de eso y nunca me respondieron”, aseguró la víctima.

Franco también es propietario de un parqueadero y sostiene que en su negocio, que funciona hace muchos años, nunca se ha presentado un incidente similar.

En uno de los parqueaderos de la ciudad entregan un recibo, donde dicen que no se responsabilizan por los objetos personales, si la persona no avisa son anterioridad a la administración. Sin embargo, algunos ni siquiera leen este papel.

Guillermo González es un ciudadano que utiliza con frecuencia los parqueaderos desde hace varios años y afirma que no lee los papeles que les entregan en estos lugares. “No, no lo leo. Siempre confío que lo estoy dejando en un buen sitio”, dijo.

Franco dice que esta política evita que los empleados del parqueadero sean víctimas de inescrupulosos. “Pueden haber muchas personas que son vivas y de pronto dicen que tenía un portátil o lo que sea, pero esto puede ser mentira para poder ganar alguna cosa”, afirmó.

No fue posible obtener respuestas de los centros comerciales, en algunos de los cuales cobran, según el tiempo de permanencia. Sin embargo, en la mayoría de ellos aseguran que no responden por los objetos personales dejados dentro de los vehículos.