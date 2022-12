Roban costoso pararrayos que protegía a Cristo Rey al oeste de Cali

El gerente de la Corporación para la Recreación Popular de Cali, Fernando Marín, señaló que el hurto fue reportado a la aseguradora, la cual aprobó la compra e instalación de un nuevo pararrayos. A su vez, el funcionario manifestó que aún no se explica cómo fue robada la anterior estructura.

"Es insólito que se roben eso, porque está a 25 metros del nivel de la tierra, en un tubo y está colocado arriba. Eso me implicó despedir al personal de vigilancia que estaba allá, porque había un señor que cuidaba. El que se suba ahí debe tener conocimiento del tema, de cómo se desinstala", indicó el gerente.

El pararrayos, el cual tiene un valor aproximado a los $20 millones, sería repuesto la próxima semana. "Yo creo que de aquí al martes o miércoles está instalado ya", sostuvo Marín.

El funcionario dijo además que, pese a que cuentan con una persona de vigilancia por turno, esta no puede estar armada, por lo que en el lugar donde se encuentra ubicado Cristo Rey es necesario el apoyo en seguridad de la policía, teniendo en cuenta la cantidad de visitantes que recibe.

El emblemático monumento fue restaurado durante el primer trimestre del 2015 , luego que en enero del año anterior sufrió daños en su cabeza producto del impacto de un rayo. Esta restauración tuvo un costo de 95 millones de pesos y parte de la misma consistió en la instalación del pararrayos que fue hurtado hace tres meses, hecho que solo se hizo público hasta este jueves.