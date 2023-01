Robaron a 2 personas que desvaraban carro y así acabaron tras ser vistos por ocupantes de otro auto

Este último vehículo pasó por la zona justo cuando se estaba cometiendo el asalto, de acuerdo con información suministrada por las autoridades.

Un claro ejemplo de que el crimen no paga se registró en el municipio de Buenaventura, occidente del Valle del Cauca, cuando dos hombres abordaron a otros dos que se encontraban desvarando un carro para asaltarlos.

Según informó la Fiscalía, los dos presuntos ladrones se encontraban armados y despojaron a las víctimas de sus billeteras y teléfonos celulares. Sin embargo, y luego de que la comunidad alertó a la Policía sobre lo que estaba pasando, otros ciudadanos intervinieron para frustrar el hurto .

“Tres personas que se encontraban dentro de un vehículo que pasaba por el lugar observaron el hecho y les dispararon con armas de fuego a los dos presuntos asaltantes, dejándolos heridos”, aseguró la entidad.

Momentos después, uniformados de la Policía llegaron al lugar y encontraron a los dos individuos herido en la calle, por lo que procedieron a brindarles los primeros auxilios y luego los trasladaron a una clínica del puerto vallecaucano para que recibieran la respectiva atención médica.

Una vez en el centro asistencial, la Fiscalía Seccional realizó la judicialización correspondiente y les imputó cargos a los hombres, identificados como alias ‘el Papá’ y ‘Perdido’, por los delitos de hurto agravado en grado de tentativa.

Posteriormente, el juez Sexto Penal de Buenaventura avaló dicha imputación, que no fue aceptada por los capturados, y les dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

