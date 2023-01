Robaron a otra mujer, salieron a correr como si fueran deportistas y esto les pasó a los 30 minutos

Las mujeres habían cometido el asalto contra su víctima en un exclusivo sector residencial.

A un centro penitenciario fueron enviadas dos mujeres, las cuales amenazaron con cuchillos a otra para robarle sus pertenencias, según informó la Fiscalía.

Los hechos sucedieron, de acuerdo con la entidad, cuando la mujer que fue víctima del asalto se movilizaba por la carrera 2 con calle 11 Oeste, en el barrio Santa Teresita, occidente de Cali.

En ese momento fue abordada por las otras dos mujeres en mención, las cuales, según el ente investigador, con cuchillos en mano, le cortaron el bolso y se lo quitaron. Posteriormente, también le hurtaron su teléfono celular.

“Una de ellas me decía que no fuera a gritar, que le entregara el bolso, porque si no, me vaciaba. Luego, se apoderaron de mi teléfono celular y empezaron a correr como si fueran deportistas”, relató ante la Unidad de Reacción Inmediata, URI, la afectada.

Asimismo, la mujer que fue despojada de sus pertenencias relató el momento en el que denunció a sus victimarias: “Después de varios minutos, una patrulla motorizada de la Policía pasó por el sector y les grité que me acababan de robar, describiéndoles a las dos mujeres”.

Tras la denuncia y con una descripción, los uniformados emprendieron la búsqueda de las dos ladronas, las cuales lograron ubicar media hora después.

Al momento de requisar a las sospechosas, los policías encontraron el teléfono celular que fue hurtado y las dos armas cortopunzantes.

Después del hecho, las sindicadas del hurto fueron presentadas ante el juez 11 Penal Municipal, el cual les dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario tras avalar la imputación de cargos que les hizo la Fiscalía como presuntas coautoras del delito de hurto calificado y agravado.

Las dos presuntas ladronas quedaron a disposición de los funcionarios del INPEC para su traslado al pabellón de mujeres de la cárcel de Jamundí, sur del Valle del Cauca.