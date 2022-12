Roberto Ortiz será el candidato del partido Liberal a la Alcaldía de Cali

El empresario del chance y exrepresentante a la Cámara por el Valle del Cauca, Roberto Ortiz, recibió este viernes el aval del partido Liberal para ser candidato a la Alcaldía de Cali en las elecciones del 25 de octubre próximo.

Representantes de esta colectividad en cabeza del senador Edinson Delgado y la presidente del Concejo de Cali, Clementina Vélez, le concedieron el aval durante un encuentro en el Club de Ejecutivos.

Publicidad

“En Roberto Ortiz, ustedes pueden encontrar generosidad, un hombre que los va a escuchar. Aquí no es que Roberto Ortiz el día de mañana sea el Alcalde, si Dios lo permite, y va a desconocer a la gente, no. Por el contrario, la gente que me conoce sabe que jamás desconozco a un ciudadano”, afirmó el candidato.

Es oficial. Roberto Ortiz @robertoortizu, es el candidato a La Alcaldía de #Cali por el @PartidoLiberal pic.twitter.com/jmuQYUVCs0 — Partido Liberal Valle (@PtdLiberalValle) May 8, 2015

Ortiz anotó que el propósito será llegar a la Alcaldía de Cali con un partido Liberal unido y que está buscando alianzas con otros aspirantes para que su sumen a su candidatura. "Todas las propuestas son bienvenidas porque vamos a ser un gobierno de inclusión", dijo.

El aval del candidato liberal tuvo lugar cuatro días después que el partido de la U anunció que apoyará a Angelino Garzón en su aspiración al primer cargo de la capital del Valle del Cauca y luego de conocerse la encuesta Gallup sobre la intención de voto de los caleños donde se ubicó en la segunda posición.