¡Roja directa! Conozca al árbitro que “avergüenza” a los que no se cuidan ante el coronavirus

La Alcaldía de Palmira, municipio del sur del Valle del Cauca, encontró una estrategia bastante curiosa para concientizar a sus ciudadanos sobre la importancia del uso del tapabocas y el distanciamiento físico para evitar contagios de coronavirus COVID-19.

Se trata de un árbitro de fútbol que, con su silbato en la boca y tarjetas rojas y amarillas en la mano, “sanciona” a los indisciplinados que creen que el coronavirus es un juego o, peor aún, un invento.

Esta figura se gestó tras la reapertura de centros comerciales y varios sectores económicos de esa población.

Óscar Escobar, alcalde de Palmira, habló sobre las sanciones pedagógicas que imparte este colegiado que también combate el coronavirus COVID-19.

“La iniciativa está dirigida a aquellos que no han aprendido a ponerse el tapabocas, a los que no respetan la distancia. Este es un control social adicional a las multas. Buscamos avergonzar, aunque sea un poquito, a los que no cumplen las normas”, dijo el mandatario.

La llegada de este juez fue bien recibida en las calles por parte de los habitantes del municipio vallecaucano, quienes tratan de volver a la normalidad, eso sí, cuidando su salud.

“Uno tiene que quererse primero. Yo quiero a mi familia y por eso digo que son buenas estas campañas”, afirmó Guido Mora, palmirano.

Hasta la mañana del 19 de junio de 2020, Palmira registraba 105 casos de coronavirus COVID-19, conforme a información de la Secretaría de Salud del Valle del Cauca.