Rompevidrios asaltaron a mujer que esperaba en su vehículo el cambio de luces en semáforo de Cali

La conductora, quien por temor no dio la cara, relató a Noticias Caracol lo ocurrido. La víctima ya interpuso la denuncia ante las autoridades.

El hecho se registró en la noche del viernes 19 de julio, en la autopista suoriental con calle 23 de Cali. Una mujer que se movilizaba en su vehículo señala que fue abordada por dos sujetos, uno de los cuales atacó el automotor con un objeto contundente.

"Eran las 8:20 (de la noche) y estaba esperando a que cambiara el semáforo la luz. Había bastante gente, cuando un hombre se me acercó, había otro señor detrás, pero el que rompió el vidrio fue uno solo. Rompió el vidrio, amenazante, se entró y me sacó el bolso con todas las pertenencias", contó la ciudadana.

Los rompevidrios le robaron a la conductora aproximadamente 1 millón de pesos. La mujer, entre tanto, puedo recuperar sus documentos gracias a una persona que los encontró.