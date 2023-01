Rompieron malla, sacaron llaves y se llevaron tres carros de alta gama de una compraventa

Las autoridades señalaron que ya se encuentran en las labores investigativas del caso, que permitan dar con el paradero de los responsables y los vehículos.

Los hechos tuvieron lugar en una compraventa ubicada en la carrera 75 con calle 14, sur de Cali, hasta donde llegaron los delincuentes y se llevaron tres carros de alta gama.

Se trata de dos Mercedes Benz y una camioneta Toyota Fortuner que fueron hurtadas del establecimiento en mención, el cual carece de techo, facilitándoles el trabajo a los delincuentes que rompieron la parte inferior de una malla e ingresaron por las llaves que se encontraban dentro del lugar.

"Es un hurto que se nos presenta en una compraventa de vehículos que está abierta, no tiene techo. Los criminales utilizaron una sisaya y rompen la malla, ingresan a la compraventa y toman las llaves que estaban en total estado de descuido", afirmó el coronel Ronald Coy, comandante Operativo encargado de Policía Cali.

El oficial señaló, además, que los sujetos sustrajeron las llaves de cuatro vehículos pero se llevaron tres, además de una motocicleta.

Una de los detalles que llamó la atención de los uniformados es que uno de los dueños de la compraventa, que constantemente hace rondas en el lugar, observó que la camioneta salía, pero no se percató que se trataba era un hurto.

“Lo que nos llama la atención es que el dueño de la compraventa le está dando la ronda constantemente al lugar y él ve sacar a la Toyota, la sigue hasta la 80 y llama es a los socios para verificar sobre quién pudo haber tomado el vehículo. Lo último se le ocurrió llamar a la Policía, pero ya habían pasado como 27 minutos", añadió el coronel Coy.

Por el momento las autoridades se encuentran tras la pista del paradero de los tres vehículos de alta gama que fueron hurtados del lugar.