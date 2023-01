Rumba acabó en tragedia: asesinan a joven afuera de discoteca en reconocido y concurrido sector

Las autoridades indicaron que el hecho ocurrió en medio de una riña. Adelantan investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Un joven de 28 años fue asesinado afuera de una discoteca en Menga, sector ubicado al norte de Cali y en jurisdicción del municipio de Yumbo, Valle del Cauca, durante una pelea entre dos personas y que se habría iniciado dentro del establecimiento.

"Uno de los que estaba siendo agredido va a su vehículo, saca un arma y luego se dirige contra la persona con la que estaba peleando y le dispara", informó el mayor Óscar Berna, comandante de la Policía de Yumbo.

Según el oficial, la situación se registró hacia las 5:00 de la madrugada del pasado domingo 16 de septiembre en plena vía pública. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, pero falleció.

"Parece ser que todo inicia por una riña entre dos mujeres, pero, a ciencia cierta, no se tiene claridad por qué fue la pelea. No han manifestado claramente”, agregó Berna.

La persona asesinada fue identificada como John Alexánder Díaz Durán. De acuerdo con las autoridades, el hombre presentaba antecedentes como indiciado en un caso de extorsión, pero esto, al parecer, no tiene relación con el hecho en el que perdió la vida.

El comandante de la Policía de Yumbo agregó que con cámaras de seguridad buscan esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable del ataque que cobró la vida de Díaz Durán.