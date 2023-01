“Sabía en mi corazón que algo le había pasado”: drama de madre de colombiana asesinada en EE. UU.

Autoridades de Coral Springs intentan esclarecer el homicidio de la joven de 21 años, quien fue hallada con un tiro en la cabeza.

“Yo sabía en mi corazón que algo le había pasado”, dijo Isabel Tabares, la madre de Daniela Tabares, la caleña de 21 años hallada muerta dentro de su vehículo con un disparo en la frente.

Esta sospecha se convirtió en realidad para la mujer cuando detectives de la Policía tocaron a su puerta para darle la terrible noticia.

“Puede ser por su misma forma de ser, su bondad, su buen corazón, ella confiaba en todas las personas”, afirmó la afligida madre.

Según Isabel Tabares, fue precisamente eso lo que la presunta agresora, Yvonne Serrano, de 51 años, aprovechó para arremeter contra su hija.

“Tenía claro que esa noche iba a matar, quería hacerle daño a alguien y, desafortunadamente, mi hija se cruzó en su camino”, aseguró.

Toda la familia de Daniela está al tanto de la investigación policial para conocer realmente qué ocurrió.

“Aparte del dolor que siento como madre, no he querido dañarme la cabeza pensando qué más pudo ser o por qué lo hizo o cómo lo hizo. La única pregunta que le hice a la Policía fue que si mi hija había sufrido o la habían maltratado y pudieron contestarme que no. Su muerte fue inmediata”, aseveró.

Isabel Tabares mantiene intacta la habitación de Daniel, dice, como si esperara su regreso, y, por supuesto, asegura que velará porque se haga justicia, pero también envía un mensaje para jóvenes como su hija para que estén siempre alertas.

“Si no conocemos profundamente a las personas o muy de cerca, definitivamente no sabemos a quién tenemos al lado”, concluyó.

El asesinato de Daniela se produjo en la madrugada del pasado sábado 23 de noviembre de 2019.

