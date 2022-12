Sacan escoltado del HUV al director de la entidad por problema con sindicalistas

Un bochornoso incidente se registró al mediodía de este martes en el Hospital Universitario del Valle, cuando Juan Carlos Corrales, director de la entidad, sostenía una reunión con la junta directiva. Los funcionarios debieron salir escoltados por un cuerpo de seguridad privada, ante el reclamo airado de trabajadores y sindicalistas que protestaban por el despido masivo en el hospital.

El hecho quedó registrado en un video, donde se ve caer al piso a Geovanni Ramírez, asesor de la Gobernación del Valle del Cauca, quien aseguró haber sido agredido por un hombre de camisa negra, que se observa en las imágenes.

"El señor me tira primero un puño en la espalda, luego coge la corbata y me hala. Atrás se ve a otro señor que me empuja del cuello", sostuvo Ramírez.

De acuerdo con fuentes de la Gobernación, los manifestantes golpearon las paredes y puertas de la oficina donde se efectuaba la reunión. Corrales afirmó que también fue hostigado.

Héctor Fabio Osorio, presidente del Sindicato de Empleados Públicos, negó las acusaciones. "Nunca los golpeamos. Quieren culpabilizarnos de algo y enmascarar la verdadera crisis, que es el despido de más de 500 trabajadores", dijo.

Cabe recordar que el HUV entró en Ley 550 a causa de la gran crisis financiera que atraviesa actualmente.