Sacerdote hallado muerto en Valle del Cauca era investigado por abuso sexual

Un nuevo giro tomó la investigación sobre la muerte del sacerdote Wílliam Lasso, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado fin de semana en una finca de La Cumbre, Valle del Cauca. En una denuncia interpuesta el pasado 21 de octubre ante la Fiscalía se le señalaba por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

“La información que nosotros tenemos es que además del niño que aparece relacionado en esta denuncia, habrían otros (3) niños presumiblemente abusados por este cura”, manifestó Élmer Montaña, abogado penalista.

El abogado aseguró que la Iglesia católica conocía el caso y había separado al religioso del cargo como párroco de una iglesia en el oriente de Cali.

“La iglesia no fue transparente en este caso, lo ha ocultado, ha tratado de mantenerlo en el silencio”, dijo Montaña.

Noticias Caracol intentó hablar con el arzobispo de la capital del Valle del Cauca, monseñor Darío de Jesús Monsalve, pero no fue posible. Sin embargo, en horas de la tarde de este 13 de diciembre, reconoció mediante un comunicado que conocía la investigación que la Fiscalía le seguía al sacerdote y que ya había dado curso al proceso establecido por la iglesia.

“Se instó a los denunciantes a interponer las denuncia ante las autoridades competentes y al presbítero Lasso Mazuera se le pidió, reiteradamente, que se presentara ante las autoridades como prueba de su presunta inocencia”, dijo el comunicado de la Arquidiócesis de la capital del Valle del Cauca.

Una fuente de la Fiscalía confirmó que el proceso está en la Fiscalía 118, destacada ante la Unidad de Reacción Inmediata y que el ente acusador estaba a punto de pedir la orden de captura contra el cura.

Sin embargo, dicha orden no había sido emitida porque estaban esperando una certificación del clero que confirmara que este era un sacerdote de la Iglesia católica, respuesta que sólo llegó hasta el lunes 12 de diciembre.

Las autoridades, por su parte, confirmaron que el padre Lasso se suicidó.

“Se viene adelantando una investigación de primera instancia como se ha mencionado corresponde a un suicidio”, afirmó el general Nelson Ramírez, comandante de la Policía de Cali.

El sacerdote fue sepultado en Cali, mientras los representantes de las familias de los menores abusados exigen justicia.