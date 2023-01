“Sacó un arma y me dijo que si me movía me lo estallaba”: mujer denuncia robo al interior del MIO

Usuarios del sistema masivo de transporte de Cali piden mayor presencia policial en las estaciones, pues aseguran que no se sienten seguros y temen por sus pertenencias.

Una usuaria del MIO denunció que fue víctima de la delincuencia en la estación del sistema de transporte masivo Manzanares, ubicada en la carrera 1 con calle 39, norte de Cali, hacia las 10:30 p. m. Según ella, no había personal del sistema y tampoco policías.

La mujer esperaba una ruta que la llevaría al sur de la capital del Valle del Cauca, cuando fue intimidada por un sujeto que esperó a que estuviera sola.

“Sacó un arma de fuego, una pistola y me dijo que si me movía me lo estallaba. Alcanzó como a tocar, a mirar dónde es que lo podía localizar, hasta que me sacó el celular y salió corriendo”, manifiesta la víctima de robo.

Ante esta situación, las autoridades aseguraron que se van a tomar las medidas correspondientes.

"Se van a adelantar todas las labores de investigación en la estación de Manzanares y tomar contacto en este caso con la víctima para poder esclarecer este hecho", capitán Jorge Sierra, comandante del Grupo de Policía del MIO.

Pero ella no es la única víctima. Claudia Rueda viaja todos los días hacia la universidad y dice que la robaron a plena luz del día.

“Forcejeamos un rato hasta que logró arrebatarme el celular y, al salir, las puertas del articulado se cerraron, entonces empecé a hacer la bulla, a pegarle a las puertas, pero los guardas de seguridad de la estación no hacían nada”, señala.

Algunos pasajeros dicen que ya no se sienten seguros tras haber sido objeto de hurtos.

“Un grupo numeroso de personas te apiña a tal punto que perdés la atención en tus pertenencias y te preocupás es por agarrarte. Cuando me bajo, en Petecuy, se baja un poco de gente y, cuando me mando la mano al bolsillo, ya no tenía el celular”, asegura Fabián Ramírez, víctima de robo en bus del MIO.

Cifras de Metrocali indican que en 2017 se registraron 340 robos en estaciones del MIO, mientras que en 2018 hubo 110 casos reportados, es decir una reducción cercana al 68 por ciento.

Por su parte, la Policía reveló que durante 2018 fueron capturadas 81 personas, 40 de ellas por hurto calificado.

Además de las capturas, las autoridades impusieron 790 comparendos por comportamientos inadecuados en el sistema de transporte masivo de Cali.