“Salí y el carro ya no estaba”: habla víctima de banda dedicada al robo de vehículos en Cali

Hablaron las víctimas de una banda criminal que se dedicaba al robo vehículos bajo la modalidad de halado en las calles de Santiago de Cali. Esta organización estaba compuesta por miembros de una misma familia, quienes, paulatinamente, iban entrando a la criminalidad.

La Policía de Cali se tardó 8 meses en investigar a esta banda, que se denominó como ‘Los Magníficos’. Era tal la pericia de los criminales que en cuestión de segundos eran capaces de hurtar un automotor.

“Infortunadamente fui víctima de estos delincuentes en el sur de Cali cuando estaba visitando a una tía. En cuestión de segundos salí y el carro ya no estaba. Luego, me contactaron por redes sociales y me estaban pidiendo 5 millones de pesos. Por suerte, la Policía logró encontrar el vehículo”, expresó una víctima de esta banda criminal.

‘Los Magníficos’, según el general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, son una organización criminal compuesta por familiares.

“Registramos 30 delincuentes capturados, destacamos una organización constituida como un emporio familiar dedicada al robo de vehículos en Cali. Esto inició cuando padre de familia corrompió a sus hijos y nietos, estos, a su vez, a sus compañeras sentimentales”, dijo Vásquez.

Tras la desarticulación de esta banda se logró recuperar 40 vehículos, los cuales serán devueltos a sus dueños: “En lo que va de 2020 esta organización había hurtado vehículos avaluados en 1.500 millones de pesos. Estamos entregando a las víctimas 40 automotores recuperados”, concluyó Vásquez.

Los capturados operaban en las comunas 2, 5, 17 y 19. Las autoridades señalaron que el hurto a vehículos disminuyó un 22 %, mientras que el Observatorio de Seguridad de Cali indica que el robo de autopartes está disparado en la capital del Valle del Cauca.