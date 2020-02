Salió con su expareja a buscarle cupo a su hija en un colegio y ahora se encuentra desaparecida

Su llegada y salida de un establecimiento educativo quedó en las cámaras de seguridad. Estas son las últimas imágenes que se tienen de la mujer.

Desesperados se encuentran los familiares de una joven madre de 26 años de Popayán, Cauca, que se encuentra desaparecida desde el pasado 27 de enero de 2020.

La mujer fue vista por última vez cuando se dirigía a buscar cupo para su hija en un colegio de la ciudad.

Su llegada y salida del establecimiento educativo quedó registrado en las cámaras de seguridad, desde entonces no se sabe nada de Narly Gómez Jiménez.

“Desesperante saber que de pronto le haya pasado algo y uno no poder hacer nada, no poder ayudarla. Les pedimos que, por favor, nos colaboren, quien tenga información, que nos ayude para poder ubicarla”, manifestó Yarlin Yaneth Gómez, hermana de la mujer desaparecida.

De acuerdo con versiones de personas que vieron por últimas vez a Narly, ella se encontraba con su excompañero sentimental y padre de su hija.

“El muchacho es militar. Por favor, que nos ayuden a buscarlo, para que él responda o dé su declaración para saber cuál es el paradero de mi hermana. Realmente estamos desesperados”, señaló Yeny Marcela Gómez.

La familiar de la mujer desaparecida explicó que la situación está afectando mucho a la pequeña hija de la pareja.

“La vimos muy mal, preguntando por su mamá y nosotros ya no sabemos qué decirle para que ella no se ponga así de desesperada y triste. Está llorando mucho y no quiere comer”, dijo.

El caso fue denunciado ante la Fiscalía, que ya inició las investigaciones para tratar de establecer el paradero de Narly Gómez Jiménez.

