Salió de una cita médica por dolor en el pecho y, de regreso a casa, murió de un infarto en una vía

Luis Ángel Giraldo, de 52 años, falleció cuando conducía su vehículo por la avenida Roosevelt en el sur de Cali. Su familia denuncia que hubo negligencia médica.

“El martes tenía una cita médica en una clínica de Coomeva, llamada Sinergia, por la tarde. Era de rutina por algo dermatológico. Por la noche se siente con un dolor muy fuerte en el pecho y brazos”, dijo Andrés Huertas, cuñado.

Al día siguiente, según su familiar, madruga y vuelve al centro asistencial, pero, al parecer, no recibe la atención del caso.

“Cuando llega, la niña que lo atiende mira en el sistema, ve que ya había ido y le pregunta que por qué volvió, que su próxima cita era otro día. Él le dijo que había ido por otra cosa distinta: el dolor en el pecho”, sostuvo Huertas.

El cuñado aseguró que esta persona no lo atendió debidamente, por lo que su familiar se quejó, se puso de mal genio y dejó constancia de la queja en el teléfono de la EPS.

“La muchacha, al ver la situación, le dio una cita para las 4:20 p. m. y, cuando volvió, él seguía con el mismo dolor. Le recetan un medicamento para un espasmo muscular”, dijo el cuñado, al señalar que no le hicieron ningún examen para verificar que se trataba de dicha condición.

Aseguró que Luis Ángel salió de la cita para ir a reclamar su droga y, cuando iba camino a casa, fallece en la avenida Roosevelt en medio de un trancón.

“El dolor se le intensificó y le dio (un infarto) fulminante”, contó el familiar, al anotar que eso sucedió hacia las 5:30 de la tarde del pasado miércoles 26 de abril.

Sostuvo que pusieron la denuncia en la Fiscalía para que el CTI hiciera el levantamiento, porque su familia considera que hubo mala atención médica, pues, de lo contrario, “habría estado en la clínica con más posibilidades de salvarse”.

Entretanto, Coomeva EPS y Sinergia, IPS adscrita a dicha Entidad Promotora de Salud, lamentaron el fallecimiento de Luis Ángel Giraldo y aseguraron que acompañan a sus familiares en este difícil momento.

“Estaremos atentos a todo el proceso de investigación que se adelante sobre Sinergia Salud, Institución Prestadora de Servicios (IPS), para esclarecer los hechos que rodearon este desafortunado suceso y, de ser necesario, garantizar el cumplimiento de las responsabilidades a quien corresponda”, afirmó la EPS en un comunicado.

El hombre fallecido era cabeza de familia, independiente, y deja a su esposa, dos hijos y cuatro nietos.



Foto: cortesía familia de Luis Ángel Giraldo