Santos inauguró competencia de ciclismo en Palmira y destacó la confianza extranjera en el país

El mandatario dio largada a la carrera internacional Colombia Oro y Paz. Posteriormente, llevó a cabo condecoración a institución educativa de este municipio.

Tras la competencia, este martes en Palmira, Valle del Cauca, el presidente Juan Manuel Santos destacó la confianza extranjera en el país.

"La paz nos está abriendo oportunidades que no nos habíamos imaginado. Hace unos años estos equipos, los 4 más importantes del mundo en materia del ciclismo, y que están aquí, no hubieran venido porque sus compañías de seguro no lo dejaban. Significa que el deporte sigue avanzando", expresó Santos.

Nairo Quintana recibió la visita del presidente Santos antes de... Luego, el gobernante se dirigió al colegio Cárdenas, de esta población, que cumple 150 años. Allí habló de la importancia del programa 'Ser pilo paga'. Alumnos y docentes, se refirieron al proyecto educativo de la entidad, que se espera, en próximos meses, se convierta en patrimonio nacional.



Visité en Palmira la Institución Educativa Cárdenas Centro, un ejemplo de excelencia que cumple 150 años. Muy grato encontrar allí beneficiarios de @serpilo_paga. Felicitaciones y adelante, la educación es la mejor inversión. pic.twitter.com/aJtzUt0PDE — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) February 6, 2018