Satisfacción con el pico y placa desde las 6:00 a.m. en el sur de Cali

Autoridades de tránsito y habitantes del sur de Cali, indicaron que el pico y placa desde las 6:00 a.m. ha sido positivo para el tráfico vehicular en la zona.

“Contrario a lo que pensaba, me he visto sorprendida, me ha ido muy bien. Un recorrido que habitualmente hacíamos en 30 minutos lo estamos haciendo en 15 o 20 minutos. Sin embargo, si hay muchas personas de la comunidad molesta no por el tráfico sino por el sentir de que se tienen que levantar muy temprano”, aseguró Martha Atehortua, de la Corporación Cívica de la comuna 22.

A pesar de lo positivo en materia de movilidad, habitantes de la comuna 22 están pidiéndole a la Secretaría de Tránsito, que le de preferencia a través de un sticker que los excluya del pico y placa extendido.

Frente al tema, Alberto Hadad, secretario de Tránsito de la ciudad había manifestado que al tener menos vehículos en las calles del sur de Cali es beneficioso a pesar de la resistencia de muchos ciudadanos.

Hadad también dijo que se debe esperar para poder tener mayor claridad sobre las bondades de la medida ya que sólo inicio este lunes.