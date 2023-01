Se acerca Cali Exposhow 2018 y estas son algunas de las bellas modelos que desfilarán en el evento

Diseñadores y marcas que hacen parte de uno de los certámenes de moda más importantes de Colombia eligieron a quienes exhibirán sus colecciones en pasarela.

Esta semana se llevó a cabo el casting para seleccionar los y las modelos que desfilarán en el Cali Exposhow, que, este año, llega a su versión número 18 y tendrá lugar en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, Emavi.

Luego de dos jornadas, 150 modelos fueron seleccionados para exhibir las colecciones de los diseñadores y las marcas que participarán en el evento, el cual se llevará a cabo del 26 al 29 de septiembre.

Amelia Toro, Bettina Spitz, Gina Murillo, Judy Hazbún, Christian Colorado, Carlo Carrizosa, Julieta Suárez, Lía Samantha, John Mesías, Ana Lucía Bermúdez y Felipe De La Pava fueron algunos de los diseñadores que estuvieron en el casting.

También, lo hicieron las marcas Tinto Verde, Amores Filosóficos, Croquis, Frixio, Pepe London, Lulika e Ítala.

La invitada internacional a esta gran fiesta de la salud, la belleza y la moda es Rosa Clará, una de las más reconocidas y creativas diseñadoras que revolucionó la moda nupcial, pues su experiencia y arduo trabajo la han convertido en un gran referente de la moda en el mundo.

Clará, quien ganó el premio International Bridal Designer of the Year durante la Miami Fashion Week en 2013, realizará su casting tras su llegada a Colombia, pocos días antes de su desfile, que se llevará a cabo el miércoles 26 de septiembre de 2018 a las 8:00 p. m.

Además de haber ganador varios reconocimientos, la diseñadora española ha vestido a celebridades como la artista mexicana Paulina Rubio, la actriz peruana Stephanie Cayo y las hijas de la cantante Rocío Durcal, Carmen Morales y Shaila Durcal.

La selección de los 150 modelos se hizo a través de las agencias NV Modelos, El Molino, Informa Models, M&P Agencia, Academia de modelos Identidad, Escuela y agencia de modelaje Perfil Class, MGMT by Chachi Ledezma, Grupo 4, Top Class y Ángeles TV.

Para participar en el casting, las mujeres debían tener una estatura mínima de 1.74 m, un máximo de 92 cm de busto y 93 cm de cadera (Talla 6-8). Entretanto, los hombres debían medir 1.80 m de estatura y ser talla 30-32 de pantalón.

Es así como ya se avizora lo que será el Cali Exposhow 2018 en la Emavi, cuyos hangares e instalaciones se colmarán de asistentes para disfrutar de la Pasarela Internacional de Moda, Moda 2.0 Innova y Emprende, agenda académica, feria comercial, rueda de Negocios, las Zonas de Experiencia, entre otras actividades.