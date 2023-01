Se agota plazo para venezolanos que buscan viajar desde Cali hasta Ecuador

Al terminal de transportes aún están llegando decenas de ciudadanos del vecino país, que tratan de encontrar buses que los transporte hasta la frontera.

Julio Mendoza, es un ciudadano venezolano que llegó a la capital del Valle con sus dos hijos menores de edad con la intención de viajar a ecuador y reencontrarse con su esposa, el problema es que en la ciudad de Ipiales, en Nariño, donde está ubicado el puente internacional de Rumichaca, queda a 12 horas aproximadamente de Cali, el mismo tiempo que hace falta para que entre en rigor el requisito de visa humanitaria para venezolanos.

"Lo que me tiene frenado es que la wéstern no trabaja hoy, y yo iba a recibir el dinero de los pasajes hoy en la mañana y no hay transferencia, entonces toca esperar hasta mañana, me quedaré entonces en Pasto o en Rumichaca donde mi hermana y que mi mujer se regrese de Ecuador para acá", manifestó.

Por su parte, Gloria Salazar, coordinadora encargada de la Terminal de Cali, aseguró que en el mismo ha aumentado el flujo de pasajeros que provienen del vecino país.

"En el transcurso de la semana se ha presentado bastante usuario venezolano, de más o menos como un 70% debido al cierre de la frontera este fin de semana”, reveló.

Los migrantes aseguran que a esta hora su destino es incierto.

"A menos que me dejen pasar con pasaporte y que me dejen poner al día allá, en Ecuador, perfecto o si no nos tocará luchar allá hasta que nos den permiso", aseveró Carlos Pimentel, ciudadano venezolano.

Así como ellos, cientos de venezolanos han llegado de manera transitoria en los últimos días al terminal de transportes de Cali en donde, como si no fuera suficiente con la travesía que han tenido que pasar, se encontraron con más inconvenientes.

"Las taquilleras se aprovechan y aumentan el pasaje para pasto estaba a 30 mil o 40 mil pesos y lo subieron a 62 mil y 70 mil pesos, para Ipiales estaba a 60 mil y lo subieron a 90 mil", denunció Gustavo Saldarriaga, quien labora como auxiliar de bus.

Durante el transcurso de esta semana, diariamente en promedio están pasando por la Terminal de Transportes de Cali 400 ciudadanos venezolanos con rumbo al sur del país.

