Se agrava situación de venezolanos que siguen llegando masivamente a Cali en busca de oportunidades

Después que colapsara el albergue de la Arquidiócesis de la capital vallecaucana, ciudadanos del vecino país no han tenido otra alternativa que dormir en las calles.

Los venezolanos que llegan a Cali y algunos de los que fueron desalojados del albergue engrosan las dilas de la mendicidad en la ciudad, es por eso que la iglesia Católica está pidiendo la ayuda de la alcaldía, la gobernación y la presidencia.

“Estamos aquí mientras le sale un trabajo a mi hijo o a cualquiera de nosotros, pero depender de otra persona no queremos”, señala Saida Ramos, migrante venezolana.

La difícil situación que viven los migrantes venezolanos que decidieron quedarse en Cali Aunque la Arquidiócesis les suministró un auxilio de dinero para el arriendo de un mes, algunos migrantes prefirieron quedarse con esos recursos y volver a las calles.

“Les pagamos a algunos el arriendo, nos engañaron y se quedaron por las calles deambulando. No son todos”, manifiesta el padre Fray Francisco Nel Leudo, director pastoral de la Arquidiócesis de Cali.

Además, a estas personas les van a exigir pasaporte para entrar a Ecuador y Perú, por ello Cali se convierte en la única opción que les queda a muchos venezolanos.

Caminando llegó a Cali este grupo de venezolanos que salieron de su país en busca de oportunidades Según la Arquidiócesis, el albergue temporal está siendo adecuado para atender a niños, mujeres gestantes y venezolanos en condición de discapacidad.

Aunque no se sabe cuándo vuelva a estar habilitado el albergue, el sistema de alcantarillado ya está siendo reparando para que no se presenten más problemas de salubridad.