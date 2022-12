Se agudiza crisis del Hospital Universitario del Valle en Cali

La situación en el Hospital Universitario del Valle en Cali, se agudiza. El personal médico continúa denunciando los retrasos en los pagos, la falta de medicina e insumos para atender a los pacientes. A esto se le suma que los recursos que podrían darle un nuevo aire al hospital, no llegan.

La mamá de Olga Lucía Gutiérrez padece de diabetes y espera, desde hace ocho días en el HUV, que le realicen un procedimiento para que su vida no se vea comprometida. “Ella tiene las arterias tapadas y no le han hecho nada todavía porque no hay médicos, no hay cirujanos”, manifestó Gutiérrez, hija de la paciente.

La crisis en este centro asistencial se agrava aún más por la renuncia de al menos 50 médicos. “A los especialistas hace cinco meses y a los médicos generales hace tres meses no les pagan y ya casi se cumplen cuatro”, manifestó Julián Mora, vocero de la Asamblea de Médicos del HUV.

Como si esto fuera poco, faltan insumos como los que requiere la mamá de Olga Lucía. “Por ejemplo, no hay tiras para hacer glucometría a los pacientes diabéticos, la cual debe realizarse cada seis horas”, afirmó una de las enfermeras del HUV.

Pero, a pesar de ello, el personal médico y administrativo puso en marcha un plan de choque para ayudar a cientos de pacientes. “La facturación de la cartera, que asciende a los $70 mil millones, está por cobrar y cerca de 22 millones de pesos prometidos por la Gobernación están por llegar”, agregó Mora.

Hace dos semanas, el HUV debió haber recibido $26 mil millones que están en las arcas de la Gobernación, pero esa plata no ha llegado, según los médicos, porque faltan unas firmas.

Entretanto, el secretario de Hacienda del Valle, Juan Manuel Obregón, señaló que el giro de los recursos está en trámite. Las EPS le adeudan al HUV cerca de 190 mil millones de pesos en los últimos dos años.