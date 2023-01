Se agudiza la crisis en Nariño por bloqueo de vías: hay desabastecimiento de gasolina, diésel y gas

Ahora, las largas filas que se registran en Pasto, son de personas esperando adquirir un cilindro de gas para cocinar en sus casas.

“A raíz de la escasez de gasolina se ha visto afectada distribución de gas, por ejemplo en el sector Anganoy, la gente tiene que madrugar con las bombonas para que le puedan suministrar el gas, y se ve la poca afluencia de vehículos", dice Roberto Colmenares, empleado de restaurante.

Publicidad

Los negocios más afectados son los restaurantes: “Las ventas obviamente han bajado, ahora hay desabastecimiento de gas, ¿qué tan difícil es? Muy difícil, por lo que ya no han venido y dicen que no hay porque no lo dejan pasar”, manifiesta Mónica Vargas, administradora de restaurante.

Desde Tumaco, se desarrollan caravanas acompañadas por Policía y Ejército, para abastecer el departamento.

En contexto:

Pasto cuenta con tan solo 130.000 galones de gasolina cuando el consumo diario supera los 100.000 A pesar de estas medidas, la demanda supera con creces los 1.470 galones de combustible que están llegando a la región.

Publicidad

"Sí llegó combustible a la ciudad, pero de todas maneras el abastecimiento no va a ser el adecuado para solventar todos estos días y sobre todo, lo que se afecta en cuanto al transporte y comercio", explica Édgar Insandará, secretario de Gobierno de Nariño.

Los hospitales de la región están en alerta por la escasez de oxígeno, elementos endovenosos y medicamentos.

Publicidad

“El oxígeno, tan vital y de tan difícil transporte por sus condiciones técnicas, podría ser como uno de los elementos más críticos con los cuales tenemos que tratar de solucionar ese problema”, afirma Bernardo Ocampo, director del Instituto Departamental de Salud.

Con el pasar de los días, la situación en la región se complica en diferentes sectores productivos, por lo que la población hace un llamado a buscar soluciones inmediatas al bloqueo de la vía Panamericana.