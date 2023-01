“Se apagó una maravillosa voz”: tristeza por asesinato de reconocido locutor de emisora comunitaria

Fue asesinado por desconocidos tras recibir una extraña llamada y salir de su casa. Las autoridades investigan los móviles y los autores del crimen.

En Suárez, Cauca, los violentos apagaron una de las voces más alegres que tenía el municipio, la de Valentín Tezada, quien era locutor de una reconocida emisora comunitaria.

A través de Salvajina Estéreo, los habitantes de este municipio caucano disfrutaban a diario de la alegría que proyectaba con su voz este hombre de 35 años de edad.

“Valentín, gran animador, una persona alegre, motivando siempre a todos los oyentes con esa preciosa voz que tenía. Hoy se apagó un gran amigo, esa voz maravillosa de Salvajina Estéreo”, señala Hárol Ambuila, locutor de la emisora.

El pasado miércoles 1 de agosto, luego de culminar su jornada laboral, Valentín recibió una extraña llamada, salió de su casa y, dos cuadras más adelante, fue asesinado. Sus familiares afirman que no tenía amenazas.

“Que yo sepa, no tenía ninguna amenaza, sino que llegó un amigo, lo invitó a salir y, al ratico, nos llamaron que estaba muerto allá”, afirma Fernando Tezada, hermano de víctima.

La fatídica llamada que habría conducido a la muerte de locutor de una emisora comunitaria Sus familiares pidieron además que este crimen no quede impune.

“No se sabe nada y eso es lo que quiero yo, que investiguen y que los responsables paguen por la muerte de mi hijo”, dice Leonor Rúa, mamá de Valentín.

El alcalde del municipio dijo que las autoridades competentes adelantan las investigaciones para establecer los móviles y quienes son los autores del asesinato.

“Para nosotros, esto es muy lamentable que estén matando a nuestros jóvenes y que no sepamos realmente cuáles sean los móviles de estos hechos, pero esperamos que este crimen no vaya a quedar en la impunidad”, dijo Hernando Ramírez, alcalde de Suárez.

El sepelio de este hombre de radio se cumple en medio del rechazo total de los habitantes de este municipio por este nuevo hecho violento que los enluta.