“Se calentó la llanta y echó candela”: conductores recuerdan los peligros de subir hacia La Línea

En Buenaventura, también hay celebración por la inauguración del Túnel de La Línea. El transporte de carga que sale del principal puerto de Colombia sobre el Pacífico es el más beneficiado. Hablan conductores que estrenarán la megaobra.

Julián Rodríguez es un conductor con más de 20 años de experiencia en vehículos pesados y muchos pasos por el Alto de La Línea. En la carretera, donde este viernes 4 de septiembre de 2020 se inaugura el túnel que agilizará sus recorridos, ha vivido sustos, interminables trancones y anécdotas que siempre recuerda en sus charlas con amigos.

“Antes de llegar al kilómetro 30 hay una cancha de tejo, resulta que ahí se me recalentó la llanta y echó candela. Gracias a Dios, por las personas que estaban ahí, no se me quemó el carro. Le echamos agua, tierra, de todo, con las personas que viven por esos lados”, afirmó Julián, quien conduce un tractocamión.

Y es que estos hombres, que transportan el progreso de Colombia desde y hacia Buenaventura, son muchas las veces que han tenido que soportar duras noches y días varados o simplemente esperando que les dieran vía por los derrumbes en esta carretera.

“Una mula se vara y se forman las famosas trancas, a veces le toca que amanecer de un día para otro. A veces, uno dura mucho en la fila y toca esperar hasta el otro día”, afirma Eliécer Castro, conductor de tractocamión.

“Un compañero que venía bajando y la mula se alcanzó a recostar porque se le calentó el freno y la tuvo que recostar al barranco para poderla parar”, recuerda Édison Gutiérrez, conductor de vehículo de carga.

Y mientras esperan cargar los contenedores en sus vehículos, sueñan con que esto del paso de la Línea en el trayecto hacia Bogotá sea cosa del pasado y sus recorridos se hagan no solo más cortos, sino también más agradables.