¿Se considera respetuoso de las normas de tránsito? Estas son las que más se infringen en Cali

Aunque han disminuido los accidentes y las muertes por esta causa, hay infracciones graves que los conductores siguen cometiendo y que terminan en siniestros.

Unas de las infracciones más cometidas por los conductores de motos y carros en Cali son pasarse el semáforo en rojo y no acatar la señal de pare. De hecho, han sido las conductas más sancionadas en 2019, pues ya van más de 54 mil multas.

Publicidad

Según el programa Cali Cómo Vamos, entre enero y agosto de este año se registraron 8.398 accidentes de tránsito en la capital del Valle del Cauca, 509 menos que en el mismo periodo el año anterior, lo que representa una disminución del 5.7 %.

“Se está planteando también el control de los planes de manejo de tránsito por todas las zonas de la ciudad, los cuales se están manejando de una manera más adecuada. La otra es que los puntos críticos los estamos tratando con los famosos palitos amarillos”, dijo Henry Martín, subsecretario de Movilidad de Cali.

Asimismo, de acuerdo con Cali Cómo Vamos, entre enero y agosto, 201 personas murieron como consecuencia de accidentes de tránsito, 11 menos que en el mismo lapso de 2018.

Publicidad

Sin embargo, las cifras podrían ser mucho menores, si los conductores respetaran las normas de tránsito.

“Sobre todo, el paso en rojo, semáforo en rojo, pues si no me paso el semáforo en rojo, lo más lógico es que no ocurra un siniestro, pero lo seguimos haciendo, seguimos invadiendo los espacios prohibidos, las sendas peatonales, con las motocicletas”, afirmó Martín.

Publicidad

La Secretaría de Movilidad de la capital del Valle del Cauca reporta que, debido al incremento se operativos, al mes, se están imponiendo 35 mil sanciones de tránsito a los caleños.

En lo corrido de este año ya son más de 290 mil sanciones interpuestas a los infractores, un 12 % más que el año pasado.