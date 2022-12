Se defiende joven señalado de robar fusil de policías muertos en Miranda, Cauca

El hombre, que aparece en uno de los videos que circuló en redes sociales tras la emboscada, sostuvo que no participó en saqueo a los uniformados.

En las grabaciones, que se volvieron virales, se observa a varios sujetos despojando a los policías masacrados, en Cauca, de sus celulares y fusiles, lo que permitieron a autoridades identificarlos. Uno de los señalados fue Armín Jelcin Tálaga.

"Ya tenemos la identificación de dos de ellos, un ex integrante del frente sexto de las FARC, se trataría de alias 'Crespo', Andrés Ibarra Gutiérrez, y otro que se hace pasar como Armín Jelcin", declaró el general Wílliam Salamanca, comandante de la Regional 4 de la Policía.

Inaudito: videos registraron robo de armamento a policías asesinados... En el video se ve a Tálaga con un buzo negro y un maletín en su espalda, detrás de un sujeto que tiene en su poder un fusil. Noticias Caracol habló con el joven, quien explicó que estaba en un partido de fútbol y llegó al sitio después de escuchar las detonaciones.

"Yo no tengo nada que ver con eso. Solamente fui uno más de muchos curiosos que arrimaron al lugar, pero yo nunca cogí nada, nunca le robé nada a nadie", afirmó Tálaga.

Varios de sus familiares también están siendo acusados, según ellos, incluso sin haber estado en el sitio. Uno de ellos manifestó incluso que ha recibido amenazas a través de Facebook.

¿Se arrepintieron? Devuelven uno de los fusiles robados a policías... El gobernador indígena de Miranda, Freddy Guevara, dijo que conoce a estos jóvenes desde que eran niños y aseguró que no están implicados en los hechos. "Lo que les pase a ellos, hacemos responsable al Estado por la situación de ellos", indicó.

El cabildo indígena anunció que iniciará un proceso contra quienes aparecen hurtando las pertenencias y los fusiles de los uniformados.

